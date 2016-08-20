Девять австралийских спортсменов задержаны на ОИ за махинации с аккредитациями

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Девять австралийских спортсменов были задержаны полицией Рио-де-Жанейро за махинации с аккредитациями.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Спортсмены, в числе которых представители велоспорта, регби и гребли, пытались подделать свои аккредитации с целью попасть на полуфинальный матч олимпийского мужского баскетбольного турнира, в котором встречались сборные Австралии и Сербии.

Встреча завершился со счетом 87:61 в пользу сборной Сербии.

"Девять спортсменов были задержаны при попытке попасть на баскетбол, - сказал представитель Олимпийского комитета Австралии Майк Танкред. - Они были доставлены в полицейский участок".

В матче за третье место 21 августа австралийские баскетболисты сыграют с командой Испании.