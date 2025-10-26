Делегация Всемирного антидопингового агентства посетила Азербайджан

На этой неделе в Азербайджане с визитом побывала делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA), целью визита стало ознакомление с подготовкой к Европейскому региональному симпозиуму WADA, который пройдет в Баку 18–19 марта 2026 года.

Симпозиум будет организован совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и AMADA.

В 2026 году WADA проведет четыре региональных симпозиума, и европейский форум состоится именно в Баку. Эти мероприятия направлены на учет потребностей и вызовов региональных партнеров при подготовке к внедрению Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов 2027 года. Новый Кодекс и стандарты будут утверждены в декабре 2025 года на Всемирной конференции по борьбе с допингом, которая пройдет в южнокорейском городе Пусан, и вступят в силу с 1 января 2027 года.

В состав делегации WADA вошли директор Европейского офиса и департамента по связям со спортивным движением Себастьен Жийо и менеджер по организации мероприятий Ризиеро Пизани. Представители агентства осмотрели место проведения симпозиума и другие инфраструктурные объекты в Баку.

Себастьен Жийо отметил, что подготовительные работы ведутся на высоком уровне и в соответствии с согласованным планом. Он подчеркнул, что проведение Европейского регионального симпозиума WADA в 2026 году станет значимым событием как для агентства, так и для азербайджанского спортивного сообщества.

Ризиеро Пизани, в свою очередь, подчеркнул, что проведение симпозиума накануне 10-летия деятельности AMADA отражает долгосрочное сотрудничество агентства с WADA и приверженность Азербайджана укреплению антидопинговых инициатив в регионе. Делегация высоко оценила роль AMADA в организации форума и профессионализм Азербайджана в проведении международных мероприятий на высоком уровне.