Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Делегация Всемирного антидопингового агентства посетила Азербайджан

    Индивидуальные
    • 26 октября, 2025
    • 12:23
    Делегация Всемирного антидопингового агентства посетила Азербайджан

    На этой неделе в Азербайджане с визитом побывала делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA), целью визита стало ознакомление с подготовкой к Европейскому региональному симпозиуму WADA, который пройдет в Баку 18–19 марта 2026 года.

    Симпозиум будет организован совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и AMADA.

    В 2026 году WADA проведет четыре региональных симпозиума, и европейский форум состоится именно в Баку. Эти мероприятия направлены на учет потребностей и вызовов региональных партнеров при подготовке к внедрению Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов 2027 года. Новый Кодекс и стандарты будут утверждены в декабре 2025 года на Всемирной конференции по борьбе с допингом, которая пройдет в южнокорейском городе Пусан, и вступят в силу с 1 января 2027 года.

    В состав делегации WADA вошли директор Европейского офиса и департамента по связям со спортивным движением Себастьен Жийо и менеджер по организации мероприятий Ризиеро Пизани. Представители агентства осмотрели место проведения симпозиума и другие инфраструктурные объекты в Баку.

    Себастьен Жийо отметил, что подготовительные работы ведутся на высоком уровне и в соответствии с согласованным планом. Он подчеркнул, что проведение Европейского регионального симпозиума WADA в 2026 году станет значимым событием как для агентства, так и для азербайджанского спортивного сообщества.

    Ризиеро Пизани, в свою очередь, подчеркнул, что проведение симпозиума накануне 10-летия деятельности AMADA отражает долгосрочное сотрудничество агентства с WADA и приверженность Азербайджана укреплению антидопинговых инициатив в регионе. Делегация высоко оценила роль AMADA в организации форума и профессионализм Азербайджана в проведении международных мероприятий на высоком уровне.

    WADA Азербайджан визит
    Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olub

    Последние новости

    13:00

    СМИ: Одного подозреваемого по делу об ограблении Лувра задержали

    Другие
    12:49

    При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести

    Другие страны
    12:47
    Фото

    Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с 8 медалями

    Индивидуальные
    12:24

    Установлена личность второго погибшего в ДТП в Агдаше - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:23

    Делегация Всемирного антидопингового агентства посетила Азербайджан

    Индивидуальные
    12:07

    МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции

    В регионе
    12:01

    Трамп: США близки к заключению торговых сделок с Японией и Южной Кореей

    Другие страны
    11:47

    Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию

    В регионе
    Лента новостей