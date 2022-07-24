О нас

Датчанин впервые в карьере выиграл "Тур де Франс"

Датчанин впервые в карьере выиграл "Тур де Франс" Бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, в воскресенье стал победителем 21-го этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс".
Индивидуальные
24 июля 2022 г. 22:39
Датчанин впервые в карьере выиграл Тур де Франс

Бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, в воскресенье стал победителем 21-го этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общий зачет выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Филипсен преодолел дистанцию 116 км за 2 часа 58 минут 32 секунды. Вторым финишировал представитель Нидерландов Дилан Груневеген из команды Team BikeExchange - Jayco, третьим - норвежец Александер Кристофф из Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux.

Общий зачет выиграл Вингегор, показав результат 79 часов 32 минуты 29 секунд. Второе место занял победитель двух предыдущих велогонок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар из команду UAE Team Emirates с отставанием 3 минуты 34 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отставший от лидера на 8 минут 13 секунд.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Радость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет
ФотоРадость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет
23 июля 2022 г. 17:15
Еще 10 семей переселились в Агалы
ФотоЕще 10 семей переселились в Агалы
23 июля 2022 г. 12:01
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
Азербайджан приветствует договоренность по зерну между Украиной, Турцией и РФ
23 июля 2022 г. 11:05
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
23 июля 2022 г. 02:47
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района
22 июля 2022 г. 15:11
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
Михаил Гусман: Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная азербайджанская территория
22 июля 2022 г. 13:42
Сотрудник медиа-института Аль-Джазиры: Мы гордимся участием в форуме в Шуше
Сотрудник медиа-института "Аль-Джазиры": Мы гордимся участием в форуме в Шуше
22 июля 2022 г. 13:12
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
21 июля 2022 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi