CinemaPlus покажет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье

В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus 7 сентября в 20:00 состоится знаменательный бой между дагестанским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Дастином Пуарье на турнире UFC в Абу-Даби.

Как сообщает Report, Хабиб уже дважды защищал свой пояс.

У него за плечами 12 боев в UFC и 27 побед без поражений.

Для Пуарье попытка отобрать чемпионство - первая. Он одержал 25 побед, (12 - нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Цена билета составляет 7 АЗН. Торопитесь, количество мест ограничено!

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.