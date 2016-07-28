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    Азербайджанские спортсмены вышли в полуфинал на соревнованиях по гребле на каноэ и в парном разряде - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

    Чемпионат мира завершится 31 июля

    ***13:45

    Минск. 28 июля. REPORT.AZ/ В столице Беларуси Минске стартовал чемпионат мира U23 по гребле на байдарках и каноэ.

    Как сообщает командированный в Минск сотрудник Report, на соревнованиях, организованных на гребном канале в Заславле, принимают участие около 1 000 спортсменов из 67 стран.

    Представитель Азербайджана Алексей Купин (U23) на классе каноэ-одинчка преодолел дистанцию в 1 000 м. Первую 1/4 дистанции 21-летний спортсмен прошел раньше всех, однако на последующем отрезке в 500 м не смог выйти вперед и опустился до 4 ступени. В итоге, с результатом в 4 минуты за 17,137 секунды он стал пятым.

    В 13:20 по бакинскому времени Алексей Купин вместе в Никитой Саблиным начали соревнования на дистанции 1 000 м в парном разряде по гребле на классе лодок C-2.

    Полуфинал стартует сегодня в 18:00. В полуфинале примут участие спортсмены, попавшие в первую семерку.

    29 июля на стартовую линию выйдут еще 2 азербайджанских спортсмена - Михаил Быхкало (16:55) и Тамерлан Мустафаев (17:20).

    Отметим, что чемпионат мира завершится 31 июля. 

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