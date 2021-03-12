Член сборной Азербайджана отправилась в Швейцарию

Член сборной Азербайджана U-23 по шоссейному велоспорту Аян Ханкишиева до конца года будет тренироваться во Всемирном велоцентре (WCC - World Cycling Centre) в швейцарском городе Эгле.

Член сборной Азербайджана U-23 по шоссейному велоспорту Аян Ханкишиева до конца года будет тренироваться во Всемирном велоцентре (WCC - World Cycling Centre) в швейцарском городе Эгле.

Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, в связи с этим получено согласие Международного союза велосипедистов.

Находящаяся с 8 марта в Швейцарии спортсменка будет участвовать в подготовительном процессе и в составе команды WCC будетa участвовать в международных соревнованиях, повышая мастерство.

Международный союз велосипедистов ежегодно на основе особого отбора привлекает ограниченное количество молодых и перспективных спортсменов из различных стран в WCC.