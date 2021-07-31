Чингиз Гусейнзаде: Некоторых спортсменов нужно критиковать

"К сожалению, наши борцы не в полном составе. Здесь выступают 7 наших борцов, каждый из которых претендует на медаль. Трое наших каратистов достойны медалей. Надеюсь, у нас будет достаточно медалей".

"К сожалению, наши борцы не в полном составе. Здесь выступают 7 наших борцов, каждый из которых претендует на медаль. Трое наших каратистов достойны медалей. Надеюсь, у нас будет достаточно медалей".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, комментируя шансы азербайджанских спортсменов на завоевание медалей на летних Олимпийских играх в Токио.

Ч.Гусейнзаде высоко оценил шансы наших гимнасток.

"Атлеты еще не приступали к выступлениям. Предстоят соревнования по стрельбе. По обыкновению, мы завоевываем медали в последние 2-3 дня соревнований. Так было в Пекине, Лондоне и Рио", - отметил Ч.Гусейнзаде.

По словам вице-президента Национального олимпийского комитета, пандемия не позволила спортсменам подготовиться должным образом. Чингиз Гусейнзаде выразил признательность болельщикам за поддержку спортсменов.

"В адрес спортсменов-олимпийцев звучат лестные слова, однако к каждому из них нужен индивидуальный подход. Есть спортсмены, которых подстегивает похвала, а есть и такие, которых нужно критиковать. Уверен, наши спортсмены вернутся с высоко поднятой головой”, - сказал Ч.Гусейнзаде.