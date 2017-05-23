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    Чингиз Гусейнзаде: На Исламиаде нами завоевано не 162, а 250 медалей

    Мы пока не полностью подсчитали медали© Report.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Мы отмечаем, что на Исламиаде нами завоевано 162 медали. По-моему, медалей должно быть 250".

    Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам Исламиады пресс-конференции заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

    По его словам, точная статистика будет названа после подсчета медалей, завоеванных в командных видах спорта: "Мы пока не полностью подсчитали медали. Обладателями медалей стали также наши футбольная, баскетбольная и волейбольная команды. Если учитывать это, посмотрите, сколько людей стали обладателями медалей?!".

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