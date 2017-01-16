Четырежды наказанный за допинг азербайджанский тяжелоатлет желает работать тренером

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Каждый день они вытворяют что-то новое. Так нельзя".

Об этом в заявлении Report сказал бывший член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Интигам Заиров, комментируя вопрос о неоднократном выявлении в его организме запрещенного препарата.

Он коснулся вопроса о непрохождении допинг-теста во время Олимпиады в Пекине 2008 года, Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и чемпионата Европы 2013 года: "Да, у меня обнаружили допинг. Однако посмотрите, от одной олимпиады проходит 8 лет, а от другой 4 года".

И.Заиров сказал, что не считает кого-то виновным в неоднократном выявлении в его организме запрещенных препаратов и заявил, что все старания были тщетны: "Мне говорят, что я не смог пройти допинг-тест в 2013 и 2015 годах. Что мне ответить? Доказать им что-то невозможно. Весь мой 20-летний труд пропал даром. У меня четырежды выявляли допинг. Выходит, что я зря посвятил жизнь спорту".

32-летний бывший член команды отметил о завершении карьеры и заявил о готовности продолжить деятельность в качестве тренера: "В 2015 году не только меня, но и нескольких спортсменов дисквалифицировали на 8 лет. Мне уже 32 года и я запустил спорт. При возможности буду работать тренером, если вопрос одобрят в федерации. Почему бы и не поработать? Если мне скажут, "занимайся другим делом", я поступлю именно так. Наверное, рано или поздно мне предложат работу".

Отметим, что из-за положительных результатов допинг-теста, Интигам Заиров был лишен 9 и 6 мест, завоеванных им, соответственно, на Олимпиаде в Пекине 2008-го и Олимпиаде в Лондоне 2012 годов.

Хотя на чемпионате Европы 2013 года он завоевал золотую медаль, из-за выявления в организме спортсмена запрещенных препаратов, тяжелоатлета наказали на 2 года. После истечения срока наказания И.Заиров принял участие на чемпионате мира 2015 года. Однако и на этот раз его лишили 9-го места из-за положительного результата допинг-теста.