Четыре азербайджанских гимнаста примут участие в Кубке мира в Анталье

Сборная Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике примет участие в Кубке мира серии Challenge.

Сборная Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике примет участие в Кубке мира серии Challenge.

Как сообщает Report, в соревнованиях, которые стартуют сегодня в Анталье, примут участие четыре азербайджанских спортсмена - Мансум Сафаров, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев и Назенин Теймурова.

Спортсменов будут сопровождать тренеры Эльдар Сафаров и Ольга Баркалава.

В качестве рефери нашу страну будут представлять судьи международной категории Нихад Ширинли и Анжела Абдуллаева.

Кубок мира завершится 31 марта.