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Четыре азербайджанских гимнаста примут участие в Кубке мира в Анталье

Четыре азербайджанских гимнаста примут участие в Кубке мира в Анталье Сборная Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике примет участие в Кубке мира серии Challenge.
Индивидуальные
29 марта 2024 г. 11:49
Четыре азербайджанских гимнаста примут участие в Кубке мира в Анталье

Сборная Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике примет участие в Кубке мира серии Challenge.

Как сообщает Report, в соревнованиях, которые стартуют сегодня в Анталье, примут участие четыре азербайджанских спортсмена - Мансум Сафаров, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев и Назенин Теймурова.

Спортсменов будут сопровождать тренеры Эльдар Сафаров и Ольга Баркалава.

В качестве рефери нашу страну будут представлять судьи международной категории Нихад Ширинли и Анжела Абдуллаева.

Кубок мира завершится 31 марта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 4 gimnastı Dünya Kubokunda iştirak edəcək

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