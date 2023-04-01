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Четыре азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу в "Большом шлеме"

Четыре азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу в "Большом шлеме" 09:00
Индивидуальные
1 апреля 2023 г. 09:40
Четыре азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу в Большом шлеме

Еще четыре дзюдоиста Азербайджана сегодня вступают в борьбу в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция).

Как сообщает Report, Хидаят Гейдаров (73 кг) в 1/16 финала встретится с победителем пары Александр Бернд Габлер (Германия) - Эрдэнэбаяр Батзая (Монголия). В той же весовой категории Нурлан Османов в 1/32 финала встретится с Александром Райку (Румыния).

Саид Моллаи (81 кг) в 1/16 финала встретится с победителем пары Тициано Фалкон (Италия) - Юс Месилосек (Словения). В той же весовой категории Зелим Цкаев померится силами с Николой Гардашевичем (Черногория).

Турнир завершится 2 апреля. В первый день соревнования представители Азербайджана не смогли завоевать медали.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Hidayət Heydərov və Səid Mollayi mübarizəyə başlayır

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