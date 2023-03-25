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Четыре азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям в турнире "Большой шлем"

Четыре азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям в турнире "Большой шлем" Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям в рамках турнира "Большой шлем", проходящем в столице Грузии - Тбилиси.
Индивидуальные
25 марта 2023 г. 09:59
Четыре азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям в турнире Большой шлем

Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям в рамках турнира "Большой шлем", проходящем в столице Грузии - Тбилиси.

Как сообщает Report, на второй день соревнований на татами выйдут Рашид Мамедалиев и Нариман Мирзаев в весе 73 кг, а также Рустам Оруджев и Эльджан Гаджиев в весе 81 кг.

Мамедалиев встретится с грузином Михеили Бахбахашвили, а Мирзаев - с итальянцем Эдуардо Меллой. Оруджев проведет встречу с представителем Грузии Зауром Двалашвили, а Гаджиев - с португальским дзюдоистом Анри Эгутидзе.

Напомним, что в первый день соревнований представитель Азербайджана Туран Байрамов (60 кг) завоевал золотую медаль, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - бронзовую.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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