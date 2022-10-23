Чемпионы мира по шахматам среди юниоров вернулись на Родину

Чемпионы мира по шахматам среди юниоров вернулись на Родину

Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, ставшие чемпионами мира среди юниоров на итальянском острове Сардиния, вернулись на Родину.

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Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, ставшие чемпионами мира среди юниоров на итальянском острове Сардиния, вернулись на Родину. Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева шахматистов встречали официальные лица Азербайджанской шахматной федерации, члены семей шахматистов и представители СМИ. Подпишитесь на наш Telegram канал