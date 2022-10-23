Чемпионы мира по шахматам среди юниоров вернулись на Родину

Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, ставшие чемпионами мира среди юниоров на итальянском острове Сардиния, вернулись на Родину.
Чемпионы мира по шахматам среди юниоров вернулись на РодинуЧемпионы мира по шахматам среди юниоров вернулись на Родину Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, ставшие чемпионами мира среди юниоров на итальянском острове Сардиния, вернулись на Родину.
Индивидуальные
23 октября 2022 г. 22:00
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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahmat üzrə gənclər arasında dünya çempionları Vətənə qayıdıb