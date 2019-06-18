Чемпионский болид Михаэля Шумахера выставят на продажу

Чемпионский болид семикратного чемпиона мира по "Формуле-1" Михаэля Шумахера будет выставлен на продажу на аукционе в Абу-Даби. Речь идёт о "Феррари" F2002, за рулём которой немец одержал победы на Гран-при Сан-Марино, Гран-при Австрии и Гран-при Франции - последняя гарантировала ему пятый титул в карьере.

Как сообщает Report, аукцион будет проходить 30 ноября во время уик-энда "Формулы-1".

Болид выставят на продажу на аукционе "Sotheby". Помимо болида "Феррари" 2002 года на продажу будут выставлены и другие лоты, включая шасси и различные запчасти машин "Формулы-1".

Часть вырученных средств будет направлена в фонд Михаэля Шумахера. Этот фонд был основан семьёй Михаэля с целью объединения людей, оказавшихся в похожей жизненной ситуации.

Представители "Sotheby’s" подчеркнули, что аукционный дом впервые в партнёрстве с "Формулой-1" проведёт подобный аукцион. Стороны планируют продолжать сотрудничество и после аукциона.