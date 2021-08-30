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Чемпионка Паралимпиады: Посвящаю свою победу шехидам и ветеранам

Чемпионка Паралимпиады: Посвящаю свою победу шехидам и ветеранам Мы очень серьезно готовились к соревнованиям, уделив пристальное внимание подготовке к возможной встрече с француженкой Сандрин Мартинен. Я была уверена, что встречусь с ней в финале.
Индивидуальные
30 августа 2021 г. 13:35
Чемпионка Паралимпиады: Посвящаю свою победу шехидам и ветеранам
Шахана Гаджиева

Мы очень серьезно готовились к соревнованиям, уделив пристальное внимание подготовке к возможной встрече с француженкой Сандрин Мартинен. Я была уверена, что встречусь с ней в финале.

Об этом на встрече нашей сборной в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказала Report азербайджанская дзюдоистка Шахана Гаджиева, завоевавшая золотую медаль на летних Паралимпийских играх Токио-2020.

"Все получилось, как я и ожидала. В финальной встрече я встретилась с французской спортсменкой, одолев ее благодаря заранее продуманной тактике", - отметила азербайджанская спортсменка, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 48 кг.

По словам Гаджиевой, самой сложной соперницей оказалась француженка Мартинен: "Она старше меня, была победительницей прошлой Паралимпиады. У соперницы было больше преимуществ. Несмотря на это, я одержала победу благодаря силе воли".

Ш.Гаджиева отметила, что получила поздравления от президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, заявив, что посвящает свою победу личному тренеру Фариду Агакишиеву, шехидам и ветеранам Карабахской войны.

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Версия на английском языке 'I dedicate my victory to martyrs and veterans,' Paralympic champion said
Версия на азербайджанском языке Paralimpiya çempionu: "Qələbəmi şəhidlərə və qazilərə həsr edirəm"

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