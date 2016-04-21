​Чемпионка мира по фрирайду погибла при сходе лавины - ВИДЕО

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Двукратная чемпионка мира по фрирайду Эстель Бале погибла при сходе лавины в швейцарских Альпах.

Как передает Report, трагедия произошла во время съемок нового ролика о фрирайде - катании на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс.

Бале была в шлеме и имела при себе необходимое оборудование для выживания (лавинный датчик и лавинный рюкзак с подушкой безопасности), но это ее не спасло. Лавина унесла спортсменку во время спуска вниз по склону на скальные выступы горы. Помощь прибыла на место происшествия слишком поздно.

21-летняя Бале успела дважды стать чемпионкой мира по фрирайду, а также выигрывала чемпионат Швейцарии.