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    ​Чемпионка мира по фрирайду погибла при сходе лавины - ВИДЕО

    21-летняя Эстель Бале погибла во время съемок спортивного ролика

    Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Двукратная чемпионка мира по фрирайду Эстель Бале погибла при сходе лавины в швейцарских Альпах.

    Как передает Report, трагедия произошла во время съемок нового ролика о фрирайде - катании на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс.

    Бале была в шлеме и имела при себе необходимое оборудование для выживания (лавинный датчик и лавинный рюкзак с подушкой безопасности), но это ее не спасло. Лавина унесла спортсменку во время спуска вниз по склону на скальные выступы горы. Помощь прибыла на место происшествия слишком поздно.

    21-летняя Бале успела дважды стать чемпионкой мира по фрирайду, а также выигрывала чемпионат Швейцарии. 

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