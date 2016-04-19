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    Чемпионка мира по фрирайду погибла под лавиной в Альпах

    Трагедия произошла во время съемок фильма

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В результате схода лавины в швейцарских Альпах погибла чемпионка мира по фрирайду, 21-летняя швейцарская сноубордистка Эстель Бале, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Трагедия произошла во время съемок фильма около курорта Орсьер на границе с Францией.

    По этому же спуску перед Эстель Бале спускался другой сноубордист - его лавина не задела.

    Прибывшие на место происшествия спасатели смогли освободить спортсменку из-под снега, но спасти ее жизнь не удалось.

    Эстель Бале завоевывала титул чемпионки мира по фрирайду дважды в своей карьере: в 2015 и 2016 годах.

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