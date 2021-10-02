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Чемпионат мира: Три азербайджанских борца вступают в борьбу

Чемпионат мира: Три азербайджанских борца вступают в борьбу Сегодня три азербайджанских борца вольного стиля вступают в борьбу на чемпионате мира в столице Норвегии, Осло.
Индивидуальные
2 октября 2021 г. 09:59
Чемпионат мира: Три азербайджанских борца вступают в борьбу

Сегодня три азербайджанских борца вольного стиля вступают в борьбу на чемпионате мира в столице Норвегии, Осло.

Как передает Report, выступающий в весовой категории 61 кг Кянан Гейбатов в 1/16 финала встретится с украинским представителем Ярославом Хурским.

В том же раунде Джошгун Азимов (74 кг) встретится с Матайо Махабилой (Кения), а Абубакр Абакаров (86 кг) - с Ахмедом Дударовым (Германия).

Встречи стартуют в 12:30 по бакинскому времени.

Чемпионат мира:

61 кг

1/16 финала: Кянан Гейбатов - Ярослав Хурский (Украина)

74 кг

1/16 финала: Джошгун Азимов - Матайо Махабила (Кения)

86 кг

1/16 финала: Абубакар Абакаров - Ахмед Дударов (Германия)

Отметим, что 3 октября померятся силами борцы в весовой категории 57, 65, 79 и 92 кг, а 4 октября - 70 и 97 кг.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 3 güləşçisi mübarizəyə başlayır

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