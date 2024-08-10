Париж-2024: Сегодня вступают в борьбу еще два азербайджанских борца вольного стиля

Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля Гаджи Алиев и Магомедхан Магомедов выступят на летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля Гаджи Алиев и Магомедхан Магомедов выступят на летних Олимпийских играх, проходящих в Париже.

Как сообщает Report, оба спортсмена стартуют с 1/8 финала.

Магомедов, выступающий в весовой категории до 97 кг, постарается одолеть представителя Доминиканской Республики Луиса Мигеля Переса. Алиев, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы в весовой категории до 65 кг, сразится с мексиканцем Остином Гомесом.

Состязания в этих весовых категориях начнутся в 13:30 по бакинскому времени.

Еще один наш борец вольного стиля, Георгий Мешвилишвили (весовая категория до 125 кг), поборется за бронзовую медаль. Схватка в данной весовой категории начнется в 20:15 по бакинскому времени.

Кроме того, сегодня в финальном этапе выступит сборная Азербайджана по художественной гимнастике в групповом многоборье. В команду входят Зейнаб Гумматова, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде и Елизавета Лузан. Начало Состязания в 16:00.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа. Ранее дзюдоисты Гидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Кашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) — бронзу.