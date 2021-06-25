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Чемпионат мира по тхэквондо перенесли на 2022 год

Чемпионат мира по тхэквондо перенесли на 2022 год Мировое первенство по тхэквондо перенесено с 2021 на 2022 год.
Индивидуальные
25 июня 2021 г. 19:25
Чемпионат мира по тхэквондо перенесли на 2022 год

Мировое первенство по тхэквондо перенесено с 2021 на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Турнир должен был пройти в мае, потом он был перенесен на 11-16 октября.

"17 июня состоялся совет Всемирной федерации тхэквондо, и в связи с тем, что правительство Китая из-за эпидемиологической ситуации отказало в проведении в этом году чемпионата мира, было принято решение провести его в 2022 году. О точных сроках будет известно в октябре", - сказал Иванов.

"Безусловно, мы готовились, в том числе и к этому старту, была запланирована отдельная подготовка. Для многих спортсменов это важный старт. Мы 17 июня находились в Болгарии, когда пришла эта информация, состав был определен на 90%. Но главный старт - Олимпийские игры. В этой ситуации сейчас находятся все тхэквондисты, не только мы", - добавил он.

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