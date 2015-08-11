​Чемпионат мира по шахматам среди женщин состоится во Львове в 2016 году

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по шахматам среди женщин состоится во Львове в начале 2016 года. Как сообщает Report cо ссылкой на УНН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Как договаривались с Марией Музычук, матч за звание чемпионки мира по шахматам состоится во Львове в начале 2016 года", - написал П.Порошенко в Twitter.

Напомним, 5 апреля, сыграв в ничью в четвертой партии финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин украинка Мария Музычук стала 15-й чемпионкой мира.

