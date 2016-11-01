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    Чемпионат мира по каратэ может пройти в Баку

    Об этом сообщил президент федерации

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по каратэ в 2018 году может пройти в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов.

    По его словам, турнир должен был состояться в Перу, однако страна отказалась от организаторства: "На самом деле, этот чемпионат должен был пройти в Перу. Однако Перу отказался от проведения чемпионата. По этой причине Азербайджан хочет принять у себя этот чемпионат. Это будет хорошей подготовкой перед олимпиадой".

    Отметим, что чемпионат Европы по каратэ в 2020 году пройдет в Баку. 

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