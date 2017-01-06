Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по дзюдо в 2018 году пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Он рассказал о международном семинаре, проводимом IJF для судей и тренеров: "Я горжусь тем, что подобный семинар мы организовали вместе с президентом Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагом Абдуллаевым. На семинаре участвуют свыше 400 представителей из 100 стран мира. Мы внесли некоторые поправки в правила. Мы предприняли этот шаг для того, чтобы упростить дзюдо и сделать его привлекательным и превратить его в динамичный вид спорта. Выражаю благодарность государству Азербайджан, SOCAR за совместную работу.".

Отметим, что семинар стартовал сегодня и продлится 2 дня.