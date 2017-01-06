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    Чемпионат мира по дзюдо в 2018 году пройдет в Баку

    Об этом заявил президент IJF

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по дзюдо в 2018 году пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. 

    Он рассказал о международном семинаре, проводимом IJF для судей и тренеров: "Я горжусь тем, что подобный семинар мы организовали вместе с президентом Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагом Абдуллаевым. На семинаре участвуют свыше 400 представителей из 100 стран мира. Мы внесли некоторые поправки в правила. Мы предприняли этот шаг для того, чтобы упростить дзюдо и сделать его привлекательным и превратить его в динамичный вид спорта. Выражаю благодарность государству Азербайджан, SOCAR за совместную работу.".

    Отметим, что семинар стартовал сегодня и продлится 2 дня.

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