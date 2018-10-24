Чемпионат мира по дзюдо 2023 года пройдёт в Дохе

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по дзюдо 2023 года пройдёт в столице Катара — Дохе.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).

23 октября глава IJF Мариус Визер, президент Федерации тхэквондо, дзюдо и карате Катара Халид Хамад Аль-Аттия и генеральный секретарь катарской федерации Эид Али Альмураихи подписали соглашение на проведение мирового первенства в Дохе.

Отметим, что чемпионат мира 2018 года прошёл в Баку (Азербайджан). В 2019 году мировое первенство состоится в Токио (Япония), в 2021-м — в Вене (Австрия). В годы летних Олимпийских игр чемпионат мира по дзюдо не проводится.

Стоит отметить, что Доха в ближайшие годы примет мировое первенство по лёгкой атлетике (2019) и матчи чемпионата мира по футболу (2022).