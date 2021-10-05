Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанские спортсменки проиграли соперницам

На чемпионате мира в столице Норвегии, Осло, азербайджанские женщины-борцы Тюркан Насирова и Элис Манолова начали выступления.

На чемпионате мира в столице Норвегии, Осло, азербайджанские женщины-борцы Тюркан Насирова и Элис Манолова начали выступления.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 50 кг Тюркан Насирова в 1/16 финала встретилась с представительницей Беларуси Натальей Варакиной, Алиса Манолова (65 кг) - с француженкой Кумбой Ларрока.

Обе встречи завершились победой соперниц. В случае выхода в финал Варакиной и Ларрока азербайджанские борцы Насирова и Манолова примут участие в утешительной встрече.

Другая представительница Азербайджана Алена Колесник (59 кг) примкнет к соревнованиям 6 октября.