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Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанские спортсменки проиграли соперницам

Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанские спортсменки проиграли соперницам На чемпионате мира в столице Норвегии, Осло, азербайджанские женщины-борцы Тюркан Насирова и Элис Манолова начали выступления.
Индивидуальные
5 октября 2021 г. 13:57
Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанские спортсменки проиграли соперницам

На чемпионате мира в столице Норвегии, Осло, азербайджанские женщины-борцы Тюркан Насирова и Элис Манолова начали выступления.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 50 кг Тюркан Насирова в 1/16 финала встретилась с представительницей Беларуси Натальей Варакиной, Алиса Манолова (65 кг) - с француженкой Кумбой Ларрока.

Обе встречи завершились победой соперниц. В случае выхода в финал Варакиной и Ларрока азербайджанские борцы Насирова и Манолова примут участие в утешительной встрече.

Другая представительница Азербайджана Алена Колесник (59 кг) примкнет к соревнованиям 6 октября.

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