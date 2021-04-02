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Чемпионат мира по боксу в 2023 году примет Ташкент

Чемпионат мира по боксу в 2023 году примет Ташкент Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2023 года пройдет в Ташкенте (Узбекистан).
Индивидуальные
2 апреля 2021 г. 18:20
Чемпионат мира по боксу в 2023 году примет Ташкент

Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2023 года пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Точная дата конкурса пока не обнародована.

"Я рад объявить, что Узбекистан, страна с сильными боксерами и чемпионским характером, станет хозяйкой чемпионата мира 2023 года, - сказал Кремлев. - Я уверен в высоком уровне организации турнира, огромной поддержке болельщиков и зрелищных боях".

Чемпионат мира 2021 года состоится с 10 по 24 апреля в Белграде.

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Версия на азербайджанском языке Boks üzrə növbəti dünya çempionatının yeri açıqlandı

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