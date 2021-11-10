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Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год

Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год Женский чемпионат мира по боксу в Стамбуле перенесен на март 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Индивидуальные
10 ноября 2021 г. 22:43
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год

Женский чемпионат мира по боксу в Стамбуле перенесен на март 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Президент AIBA Умар Кремлев отметил, что здоровье участников соревнований стоит у организации на первом месте.

"Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем рисковать", - сказал Кремлев.

Отметим, что мировое первенство планировалось провести с 6 по 19 декабря 2021 года в Стамбуле.

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