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Чемпионат мира: Эльмар Гасымов прошел в полуфинал еще одним иппоном - ОБНОВЛЕНО-2

​Чемпионат мира: Эльмар Гасымов одолел армянского соперника иппоном за

На пути в полуфинал соперником азербайджанского дзюдоиста Эльмара Гасымова стал голландец Михаэль Коррел. За 3 минуты 10 секунд  он одержал победу и вышел в очередной этап.

В борьбе за выход в финал его соперником станет португалец Хорхе Фонсека.

*** 10:55

Азербайджанский дзюдоист в борьбе за выход в 1/4 финала померился силами Рафаэлем Бузакаром. На этот раз Гасымов одержал победу иппоном за 96 секунд. На пути в полуфинал его соперником станет голландец Михаэль Коррел.

*** 10:29

Сегодня на проводимом в столице Японии Токио чемпионате мира в борьбу вступили два азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, выступающие в весовой категории 100 кг Эльмар Гасымов и Зелим Коцоев вышли на татами. Гасымов в 1/32 финала встретился с белорусом Даниэлем Мукете и одержал победу золотым очком. Его очередным соперником стал представляющий Россию армянин Арман Адамян. На этот раз Гасымов одержал победу за 78 секунд, применив иппон, и прошел в 1/8 финала. В борьбе за выход в четвертьфинал азербайджанский дзюдоист встретится с бразильцем Рафаэлем Бузакаром.

Коцоев встретился с бразильцем Леонардо Гонсалвешом и одержал победу за 74 секунды с применением иппона. Его соперником в 1/16 финала стал японец Аарон Волф. Проиграв с иппоном, Коцоев приостановил борьбу. 

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