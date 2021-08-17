Трое азербайджанских борцов завоевали серебряные медали

Азербайджанский борец вольного стиля Зиреддин Байрамов вышел в финал чемпионата мира среди молодежи в Уфе.

Азербайджанский борец вольного стиля Зиреддин Байрамов вышел в финал чемпионата мира среди молодежи в Уфе.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 65 кг, встретился с россиянином Шамилем Мамедовым.

Хотя первое очко было засчитано в его пользу, в итоге спортсмен проиграл со счетом 1:4 и довольствовался серебряной медалью.

Еще один борец вольного стиля из Азербайджана завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди молодежи в Уфе.

В финале Джабраил Гаджиев, выступающий в весовой категории до 70 кг, встретился с иранцем Ирфаном Элахи.

Гаджиев завоевал серебряную медаль (5:6 ).

В матче за 3-е место в весовой категории до 57 кг Нураддин Новрузов со счетом 6:12 проиграл казахстанцу Ассильжану Есенгельди.

В весовой категории до 79 кг Ашраф Ашыров боролся за золотую медаль с иранцем Мохаммедом Ноходиларими. Проигравший в итоге со счетом 5:7 Ашыров довольствовался серебряной медалью.