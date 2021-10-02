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Чемпионат мира: Азербайджанский борец вышел в полуфинал

Чемпионат мира: Азербайджанский борец вышел в полуфинал Трое борцов вольного стиля из Азербайджана вступили в борьбу на чемпионате мира в столице Норвегии, Осло.
Индивидуальные
2 октября 2021 г. 16:29
Чемпионат мира: Азербайджанский борец вышел в полуфинал

Трое борцов вольного стиля из Азербайджана вступили в борьбу на чемпионате мира в столице Норвегии, Осло.

Как сообщает Report, Абубакр Абакаров (86 кг) одолел Ахмеда Дударова (Германия), Мухаммеда Алиева (Украина) и Сандро Аминашвили (Грузия) и вышел в полуфинал. В полуфинальной встрече соперником Абакарова станет Дэвид Тейлор из США.

Джошгун Азимов (74 кг) в 1/16 финала одолел Матайо Махабила (Кения), но не смог победить Азамата Нурикова (Беларусь). В случае, если Нуриков выйдет в финал, Азимов завтра примет участие в утешительных встречах.

Кянан Гейбатов (61 кг) проиграл Ярославу Хурскому (Украина) в первом раунде. Гейбатов прекратил поединок, так как его соперник потерпел поражение в следующем раунде.

Отметим, что полуфиналы чемпионата начнутся в 18:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi yarımfinala yüksəlib

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