О нас

Чемпионат мира: Азербайджанский борец проиграл в поединке за бронзу

Чемпионат мира: Азербайджанский борец проиграл в поединке за бронзу Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов вышел на поединок за бронзовую медаль чемпионата мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
24 сентября 2023 г. 22:19
Чемпионат мира: Азербайджанский борец проиграл в поединке за бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов вышел на поединок за бронзовую медаль чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 87 кг, в противостоянии за третье место встретился с болгарским борцом Семеном Новиковым.

И.Аббасов проиграл своему сопернику в этой дуэли, и для получения лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже ему предстоит провести еще одну встречу.

Отметим, что ранее золотые медали турнира завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные - Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг). Серебро взяли также вольники Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров и Магомедхан Магомедов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi olimpiadaya lisenziya qazana bilməyib - YENİLƏNİB - 2

Самое важное

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали около 130 тыс. боеприпасов
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали около 130 тыс. боеприпасов
24 сентября 2023 г. 20:24
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
23 сентября 2023 г. 19:35
Президент: В регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Президент: В регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном
23 сентября 2023 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
23 сентября 2023 г. 19:23
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
23 сентября 2023 г. 13:18
Символ победы армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
ФотоСимвол "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
23 сентября 2023 г. 13:09
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии
23 сентября 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi