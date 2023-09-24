Чемпионат мира: Азербайджанский борец проиграл в поединке за бронзу

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов вышел на поединок за бронзовую медаль чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов вышел на поединок за бронзовую медаль чемпионата мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report , спортсмен, выступавший в весовой категории 87 кг, в противостоянии за третье место встретился с болгарским борцом Семеном Новиковым.

И.Аббасов проиграл своему сопернику в этой дуэли, и для получения лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже ему предстоит провести еще одну встречу.

Отметим, что ранее золотые медали турнира завоевали борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), серебряные - Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг). Серебро взяли также вольники Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг). Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров и Магомедхан Магомедов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.