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Чемпионат мира: Ирина Зарецкая в финале, Рафаэль Агаев остановил борьбу

Чемпионат мира: Ирина Зарецкая в финале, Рафаэль Агаев остановил борьбу Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев начал борьбу на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ).
Индивидуальные
16 ноября 2021 г. 18:30
Чемпионат мира: Ирина Зарецкая в финале, Рафаэль Агаев остановил борьбу

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев начал борьбу на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории до 75 кг спортсмен в первой встрече одолел Ли Фэн-Джена (Китайский Тайбэй) и Ивана Корабау (Беларусь), однако в следующем раунде проиграл Скотту Томасу (США) и завершил соревнование без медали.

17:17

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в финал проходящего в Дубае (ОАЭ) чемпионата мира.

Как передает Report, выступающая в весовой категории до 68 кг спортсменка последовательно одолела Несрин Бугрин (Бельгия), Галину Мельник (Украина), Анну Преззоти (Бразилия) и Алису Бухингер (Австрия).

Серебряная призерша летний Олимпийских игр в Токио встретится с итальянкой Сильвией Семераро в борьбе за золотую медаль.

Вступившие сегодня в борьбу Панах Абдуллаев (84 кг) и Фарида Алиева (+68 кг) завершили соревнование без медалей. Асиман Гурбанлы (+84 кг) дошел до полуфинала. Однако на пути к финалу он уступил Симоне Марино (Италия) и будет бороться за бронзу.

Титулованный каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вступит в борьбу сегодня.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: İrina Zaretska finalda, Rafael Ağayev mübarizəni dayandırıb

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