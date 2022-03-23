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Чемпионат мира: Азербайджанская фигуристка вышла в финал

Чемпионат мира: Азербайджанская фигуристка вышла в финал В Монпелье (Франция) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Индивидуальные
23 марта 2022 г. 19:44
Чемпионат мира: Азербайджанская фигуристка вышла в финал

В Монпелье (Франция) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.

Как передает Report, на лед вышли 33 фигуристки, которые показали короткую программу. Азербайджан представляла Екатерина Рябова.

Она вышла на старт 22-й, и по итогам своего выступления заняла 9-е место. В финал вышли 24 лучшие фигуристки, включая Рябову.

Напомним, что Азербайджан на ЧМ представляют также Владимир Литвинцев и танцевальная пара Екатерина Кузнецова и Александр Козловский.

Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 27 марта.

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