Чемпионат мира: Азербайджан уступает Франции

В Ситжесе (Испания) продолжается чемпионат мира по шахматам среди женских команд с участием сборной Азербайджана.

В Ситжесе (Испания) продолжается чемпионат мира по шахматам среди женских команд с участием сборной Азербайджана.

Как передает Report, в нем играют 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой подгруппы пройдут в четвертьфинал.

Наша сборная выступает в группе А вместе с России, Индией, Испанией, Францией и Арменией.

В состав сборной вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Тюркан Мамедъяровы и Ульвия Фаталиева.

Команда провела свой очередной матч, на этот раз с коллегами из Франции. Матч завершился победой соперника.

Кубок мира

Группа А.

III тур

Франция - Азербайджан - 3,5:0,5

Мари Себаг - Гюнай Мамедзаде - 1:0

Наташа Бенмесбах - Ульвия Фаталиева - 1:0

Андреа Навротеску - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5

Сильвия Алексеева - Зейнаб Мамедъярова - 1:0