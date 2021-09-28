Чемпионат мира: Азербайджан уступает Франции

В Ситжесе (Испания) продолжается чемпионат мира по шахматам среди женских команд с участием сборной Азербайджана.
Как передает Report, в нем играют 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой подгруппы пройдут в четвертьфинал.
Наша сборная выступает в группе А вместе с России, Индией, Испанией, Францией и Арменией.
В состав сборной вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Тюркан Мамедъяровы и Ульвия Фаталиева.
Команда провела свой очередной матч, на этот раз с коллегами из Франции. Матч завершился победой соперника.
Кубок мира
Группа А.
III тур
Франция - Азербайджан - 3,5:0,5
Мари Себаг - Гюнай Мамедзаде - 1:0
Наташа Бенмесбах - Ульвия Фаталиева - 1:0
Андреа Навротеску - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5
Сильвия Алексеева - Зейнаб Мамедъярова - 1:0