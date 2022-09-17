Чемпионат Европы: Сегодня на татами выйдут еще пять дзюдоистов Азербайджана

Еще 5 дзюдоистов Азербайджана сегодня начнут борьбу на молодежном чемпионате Европы в столице Чехии Праге.

Еще 5 дзюдоистов Азербайджана сегодня начнут борьбу на молодежном чемпионате Европы в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 90 кг Вугар Талыбов встретится в 1/16 финала с Максимсом Дуиновсом (Латвия), Исмаил Заманов в том же весе встретится с Алексом Марушкой (Словакия).

Руслан Насирли в весовой категории до 100 кг встретится в 1/8 финала с Хубертом Иллмером (Австрия), Кянан Насибов в весовой категории свыше 100 кг в том же раунде встретится с Алином Багриным (Молдова).

В женских соревнованиях Нармин Амирли в весовой категории до 78 кг выйдет на татами с Юли Альмой Мишинер (Израиль) в 1/8 финала.

Ранее Вусал Гяляндярзаде (73 кг) и Эльджан Гаджиев (81 кг) завоевали золото, а Туран Байрамов (60 кг) - серебро.