Чемпионат Европы: Санан Сулейманов одолел армянского спортсмена

В схватке за бронзовую медаль Сулейманов сразится с украинцем Дмитрием Пышковым

Еще один борец греко-римского стиля из Азербайджана получил возможность завоевать бронзовую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг Санан Сулейманов в утешительном поединке победил армянского спортсмена Варужана Григоряна.

В схватке за бронзовую медаль Сулейманов сразится с украинцем Дмитрием Пышковым. Встречи за медали начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Санан Сулейманов завоевал золото на чемпионате Европы 2020 года в Риме, столице Италии.