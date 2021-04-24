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Чемпионат Европы: Санан Сулейманов одолел армянского спортсмена

Чемпионат Европы: Санан Сулейманов одолел армянского спортсмена В схватке за бронзовую медаль Сулейманов сразится с украинцем Дмитрием Пышковым
Индивидуальные
24 апреля 2021 г. 15:09
Чемпионат Европы: Санан Сулейманов одолел армянского спортсмена

Еще один борец греко-римского стиля из Азербайджана получил возможность завоевать бронзовую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг Санан Сулейманов в утешительном поединке победил армянского спортсмена Варужана Григоряна.

В схватке за бронзовую медаль Сулейманов сразится с украинцем Дмитрием Пышковым. Встречи за медали начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Санан Сулейманов завоевал золото на чемпионате Европы 2020 года в Риме, столице Италии.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz ermənini məğlub etdi

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