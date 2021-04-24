Чемпионат Европы: Санан Сулейманов одолел армянского спортсмена

Еще один борец греко-римского стиля из Азербайджана получил возможность завоевать бронзовую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг Санан Сулейманов в утешительном поединке победил армянского спортсмена Варужана Григоряна.
В схватке за бронзовую медаль Сулейманов сразится с украинцем Дмитрием Пышковым. Встречи за медали начнутся в 20:00 по бакинскому времени.
Отметим, что Санан Сулейманов завоевал золото на чемпионате Европы 2020 года в Риме, столице Италии.