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В Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону

В Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд пройдет в Баку в 2025 году.
Индивидуальные
9 апреля 2024 г. 15:24
В Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд пройдет в Баку в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Европейской федерации бадминтона.

Президент федерации Свен Серре отметил, что высокая организация соревнований по бадминтону в Азербайджане сыграла важную роль в принятии подобного решения.

"Наше сотрудничество с Федерацией бадминтона Азербайджана всегда было плодотворным. Стремление к совершенству делает их принимающей стороной высокого уровня. Мы рады вернуться в Баку, Азербайджан, который примет турнир с участием лучших спортсменов Европы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Badminton üzrə Avropa çempionatı 2025-ci ildə Bakıda keçiriləcək

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