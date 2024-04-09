В Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд пройдет в Баку в 2025 году.

Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд пройдет в Баку в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Европейской федерации бадминтона.

Президент федерации Свен Серре отметил, что высокая организация соревнований по бадминтону в Азербайджане сыграла важную роль в принятии подобного решения.

"Наше сотрудничество с Федерацией бадминтона Азербайджана всегда было плодотворным. Стремление к совершенству делает их принимающей стороной высокого уровня. Мы рады вернуться в Баку, Азербайджан, который примет турнир с участием лучших спортсменов Европы", - сказал он.