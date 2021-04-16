Чемпионат Европы: Известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Чемпионат Европы: Известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Известны первые соперники отечественных дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате Европы в Лиссабоне, Португалия.

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Известны первые соперники отечественных дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате Европы в Лиссабоне, Португалия. Как передает Report, накануне во всех весовых категориях прошла жеребьевка. Мужчины 60 кг 1/16 финала. Карамат Гусейнов - Николай Фоча (Молдова) 66 кг 1/8 финала. Ният Шихализаде - Матей Поляк (Словакия) 1/8 финала: Орхан Сафаров - Амит Бобович (Израиль) 81 кг 1/8 финала. Мурад Фатиев - Ведат Албайрак (Турция) 1/16 финала. Хидаят Гейдаров - Никлас Блок (Германия) 100 кг 1/16 финала. Зелим Коцоев - Аарон Фара (Австрия) 1/16 финала. Эльмар Гасымов - Тома Никифоров (Бельгия) +100 кг 1/8 финала. Победитель Ushangi Kokauri - Даниэль Аллерсторфер (Австрия) / Иван Чович (Хорватия) Женщины +78 кг Ирина Киндзерская - Леа Фонтен (Франция) Турнир, который стартует 16 апреля, продлится три дня. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Cüdoçularımızın ilk rəqibləri bilindi