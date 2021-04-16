О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпионат Европы: Известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Чемпионат Европы: Известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов Известны первые соперники отечественных дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате Европы в Лиссабоне, Португалия.
Индивидуальные
16 апреля 2021 г. 00:36
Чемпионат Европы: Известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Известны первые соперники отечественных дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате Европы в Лиссабоне, Португалия.

Как передает Report, накануне во всех весовых категориях прошла жеребьевка.

Мужчины

60 кг

1/16 финала. Карамат Гусейнов - Николай Фоча (Молдова)

66 кг

1/8 финала. Ният Шихализаде - Матей Поляк (Словакия)

1/8 финала: Орхан Сафаров - Амит Бобович (Израиль)

81 кг

1/8 финала. Мурад Фатиев - Ведат Албайрак (Турция)

1/16 финала. Хидаят Гейдаров - Никлас Блок (Германия)

100 кг

1/16 финала. Зелим Коцоев - Аарон Фара (Австрия)

1/16 финала. Эльмар Гасымов - Тома Никифоров (Бельгия)

+100 кг

1/8 финала. Победитель Ushangi Kokauri - Даниэль Аллерсторфер (Австрия) / Иван Чович (Хорватия)

Женщины

+78 кг

Ирина Киндзерская - Леа Фонтен (Франция)

Турнир, который стартует 16 апреля, продлится три дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Cüdoçularımızın ilk rəqibləri bilindi

Новости партнеров

Самое читаемое

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi