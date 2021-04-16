Чемпионат Европы: Известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Известны первые соперники отечественных дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате Европы в Лиссабоне, Португалия.
Как передает Report, накануне во всех весовых категориях прошла жеребьевка.
Мужчины
60 кг
1/16 финала. Карамат Гусейнов - Николай Фоча (Молдова)
66 кг
1/8 финала. Ният Шихализаде - Матей Поляк (Словакия)
1/8 финала: Орхан Сафаров - Амит Бобович (Израиль)
81 кг
1/8 финала. Мурад Фатиев - Ведат Албайрак (Турция)
1/16 финала. Хидаят Гейдаров - Никлас Блок (Германия)
100 кг
1/16 финала. Зелим Коцоев - Аарон Фара (Австрия)
1/16 финала. Эльмар Гасымов - Тома Никифоров (Бельгия)
+100 кг
1/8 финала. Победитель Ushangi Kokauri - Даниэль Аллерсторфер (Австрия) / Иван Чович (Хорватия)
Женщины
+78 кг
Ирина Киндзерская - Леа Фонтен (Франция)
Турнир, который стартует 16 апреля, продлится три дня.