Чемпионат Европы: Борцы Азербайджана завоевали еще 5 медалей

В Бухаресте (Румыния) подходит к концу чемпионат Европы (ЧЕ) по борьбе среди юношей до 17 лет.

В Бухаресте (Румыния) подходит к концу чемпионат Европы (ЧЕ) по борьбе среди юношей до 17 лет.

Как передает Report, за день до окончания ЧЕ Азербайджан завоевал еще 5 медалей. Борцы вольного стиля завоевали 4 золотые и 1 бронзовую медаль.

В финале Васиф Багиров (48 кг) победил Расула Галбураева из Франции, Джамал Аббасов (55 кг) победил Илью Шкетика из Украины, Ильяс Исаев (65 кг) победил Гогу Отинашвили из Грузии (3:0), Юсиф Дурсунов (110 кг) победил Таху Якуп Темеля из Турции (6:0) и Шамистан Ахундов (80 кг) победили Павла Васьковского (5:4) из Украины в матче за бронзу. Завтра вольники могут завоевать еще 5 медалей.

По этим результатам Азербайджан с 115 очками является явным лидером в общекомандном зачете. Для сравнения, у Грузии, которая находится на втором месте, всего 66 баллов.