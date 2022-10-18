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Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали

Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов завоевал три золотые медали на первенстве Европы среди молодежи в албанском городе Дюррес.
Индивидуальные
18 октября 2022 г. 20:17
Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали

Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов завоевал три золотые медали на первенстве Европы среди молодежи в албанском городе Дюррес.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен, поднявший 131 кг в рывке, опередив всех своих соперников, стал обладателем золотой медали.

Поднявший 162 кг в толчке, Рустамов был удостоен первого места. В итоговом зачете спортсмен также показал лучший результат - 293 кг (131+162).

Отметим, что ранее на европейском первенстве Техран Мамедов завоевал три медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Azərbaycan ağırlıqqaldıranı 3 qızıl medal qazanıb

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