Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали

Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов завоевал три золотые медали на первенстве Европы среди молодежи в албанском городе Дюррес.

Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов завоевал три золотые медали на первенстве Европы среди молодежи в албанском городе Дюррес.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен, поднявший 131 кг в рывке, опередив всех своих соперников, стал обладателем золотой медали.

Поднявший 162 кг в толчке, Рустамов был удостоен первого места. В итоговом зачете спортсмен также показал лучший результат - 293 кг (131+162).

Отметим, что ранее на европейском первенстве Техран Мамедов завоевал три медали.