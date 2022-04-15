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Чемпионат Европы: Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала

Чемпионат Европы: Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала Азербайджанский боксер Кянан Бабаев начал чемпионат Европы среди молодежи в Софии (Болгария) с победы.
Индивидуальные
15 апреля 2022 г. 18:40
Чемпионат Европы: Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала

Азербайджанский боксер Кянан Бабаев начал чемпионат Европы среди молодежи в Софии (Болгария) с победы.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 48 кг спортсмен начал борьбу с 1/8 финала. Соперником Бабаева был Телет Яглы из Турции. Наш спортсмен одержал победу со счетом 4:0 (30:26, 29:27, 29:27, 28:28, 29:27).

19 апреля в 1/4 финала он встретится с Оруджем Ахмедовым, представляющим Грузию.

Отметим, что в первый день чемпионата Европы член сборной Азербайджана Даниил Холостенко (71 кг) выбил из борьбы Андрея Осиевчи (Молдова), а Саид Абдуллаев (67 кг) победил Самуэля Гуглиотту (Италия).

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçusu 1/4 finala yüksəlib

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