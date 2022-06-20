Чемпионат Европы: Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей

В столице Чехии Праге завершился чемпионат Европы по каратэ среди юниоров и молодежи.

В столице Чехии Праге завершился чемпионат Европы по каратэ среди юниоров и молодежи.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана завоевала 3 золотые и 2 бронзовые медали.

В соревнованиях среди молодежи на высшую ступень пьедестала почета поднялись Вахид Гасанов (+76 кг) и Гусейн Мамедли (67 кг). Аналогичного результата показал среди юниоров Азим Рахиб (+70 кг). Еще два члена команды Аслан Достоев (57 кг) и Фатима Мамедова (47 кг) заняли третье место.

Отметим, что в турнире приняли участие 1 064 спортсмена из 48 стран.