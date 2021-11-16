Чемпионат Европы: Азербайджан встретится с Россией и Украиной

Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам, который проходит в словенском Чатеже, состоятся матчи пятого тура.

Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам, который проходит в словенском Чатеже, состоятся матчи пятого тура.

Как передает Report, мужская сборная Азербайджана, завершившая первые 4 тура с 3 победами и 1 ничьей, встретится с Россией. В настоящее время обе команды делят 1-3-е места, имея в своих активах по 7 очков.

Женская сборная встретится с Украиной. Обе команды с 6 очками делят с пятью странами 3-7 места.

Отметим, что в четвертом туре наши шахматисты сыграли вничью 2:2 с Венгрией, а представительницы слабого пола обыграли Германию - 3:1.