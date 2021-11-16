Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Россией и Украиной

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.
Как сообщает Report, наша мужская сборная Азербайджана, завершившая первые 4 тура с 3 победами и 1 ничьей, встретилась с Россией. Матч завершился вничью 2:2.
Женская команда встречалась с Украиной. Аналогичный результат был зафиксирован и в этом поединке.
Чемпионат Европы, V тур
Мужчины
Азербайджан - Россия - 2:2
Шахрияр Мамедъяров - Александр Грищук - 0,5:0,5
Теймур Раджабов - Даниил Дубов - 0,5:0,5
Рауф Мамедов - Кирилл Алексеенко - 0,5:0,5
Гадир Гусейнов - Андрей Есипенко - 0,5:0,5
Женщины
Азербайджан - Украина - 2:2
Гюнай Мамедзаде - Анна Ушенина - 1:0
Гюльнар Мамедова - Юлия Осмак - 0:1
Ханым Баладжаева - Наталья Букса - 1:0
Говхар Бейдуллаева - Наталья Жукова - 0:1