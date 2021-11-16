Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Россией и Украиной

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.

Как сообщает Report, наша мужская сборная Азербайджана, завершившая первые 4 тура с 3 победами и 1 ничьей, встретилась с Россией. Матч завершился вничью 2:2.

Женская команда встречалась с Украиной. Аналогичный результат был зафиксирован и в этом поединке.

Чемпионат Европы, V тур

Мужчины

Азербайджан - Россия - 2:2

Шахрияр Мамедъяров - Александр Грищук - 0,5:0,5

Теймур Раджабов - Даниил Дубов - 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Кирилл Алексеенко - 0,5:0,5

Гадир Гусейнов - Андрей Есипенко - 0,5:0,5

Женщины

Азербайджан - Украина - 2:2

Гюнай Мамедзаде - Анна Ушенина - 1:0

Гюльнар Мамедова - Юлия Осмак - 0:1

Ханым Баладжаева - Наталья Букса - 1:0

Говхар Бейдуллаева - Наталья Жукова - 0:1