О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Россией и Украиной

Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Россией и Украиной В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.
Индивидуальные
16 ноября 2021 г. 22:53
Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Россией и Украиной

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.

Как сообщает Report, наша мужская сборная Азербайджана, завершившая первые 4 тура с 3 победами и 1 ничьей, встретилась с Россией. Матч завершился вничью 2:2.

Женская команда встречалась с Украиной. Аналогичный результат был зафиксирован и в этом поединке.

Чемпионат Европы, V тур

Мужчины

Азербайджан - Россия - 2:2

Шахрияр Мамедъяров - Александр Грищук - 0,5:0,5

Теймур Раджабов - Даниил Дубов - 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Кирилл Алексеенко - 0,5:0,5

Гадир Гусейнов - Андрей Есипенко - 0,5:0,5

Женщины

Азербайджан - Украина - 2:2

Гюнай Мамедзаде - Анна Ушенина - 1:0

Гюльнар Мамедова - Юлия Осмак - 0:1

Ханым Баладжаева - Наталья Букса - 1:0

Говхар Бейдуллаева - Наталья Жукова - 0:1

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat komandaları heç-heçə ediblər

Экслюзивные новости

Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi