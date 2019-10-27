Чемпионат Европы по шахматам: Шахрияр Мамедъяров и Давид Навара сыграли вничью

Первый номер действующего чемпиона, мужской сборной Азербайджана Шахрияр Мамедъяров сыграл за первой доской вничью с чешским гроссмейстером Давидом Наварой в матче IV тура командного чемпионата Европы, который проводится по швейцарской системе в девять туров с 24 октября по 2 ноября в Батуми (Грузия). Об этом сообщает Report.

В отчетном туре мужская сборная Азербайджана (Шахрияр Мамедъяров, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов) встречается с командой Чехии, женская (Гюнай Мамедзаде,Ханым Баладжаева,Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова) – с коллективом Румынии.

Отметим, что после трех туров мужская сборная Азербайджана с двумя победами располагается в таблице на восьмом месте, женская с двумя победами – на 11-м.