Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет в Мюнхене

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет в немецком Мюнхене.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турнира, соревнования примет Олимпийский парк.
На втором в истории чемпионате Европы по летним видам спорта состоятся соревнования по легкой атлетике, велоспорту, гольфу, гимнастике, академической гребле и триатлону. Турнир пройдет с 11 по 22 августа.
Отметим, что первый чемпионат Европы по летним видам спорта прошел в 2018 году в Глазго (Шотландия) и Берлине (Германия).
Təbriz QuliyevАвтор новости