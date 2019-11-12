Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет в Мюнхене

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет в немецком Мюнхене.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турнира, соревнования примет Олимпийский парк.

На втором в истории чемпионате Европы по летним видам спорта состоятся соревнования по легкой атлетике, велоспорту, гольфу, гимнастике, академической гребле и триатлону. Турнир пройдет с 11 по 22 августа.

Отметим, что первый чемпионат Европы по летним видам спорта прошел в 2018 году в Глазго (Шотландия) и Берлине (Германия).