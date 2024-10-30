Чемпионат Баку по дзюдо завершился досрочно, объявлены победители

Столичный чемпионат по дзюдо завершился досрочно, победителей удалось установить в первый же день соревнований.

Столичный чемпионат по дзюдо завершился досрочно, победителей удалось установить в первый же день соревнований.

Как сообщает Report, среди мужчин победителями стали Ахмед Рустамов (60 кг), Мехди Джафаров (73 кг) и Наим Гусейнов (90 кг). Среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялись Шафаг Гамидова (48 кг), Эльмира Мустафаева (57 кг) и Шалаля Салимзаде (70 кг).

Напомним, что чемпионат был организован Федерацией дзюдо Азербайджана и Бакинским городским управлением молодежи и спорта в Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в поселке Говсан.

В соревнованиях приняли участие 238 дзюдоистов из 35 различных клубов, обществ и спортивных организаций Баку.

Основная цель соревнований - формирование здорового образа жизни среди молодежи посредством спорта, а также достижение массовой пропаганды и популяризации дзюдо. Турнир носит отборочный характер к чемпионату страны по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет 29-30 ноября - 1 декабря.