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Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен

Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен. Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, это связано с гибелью 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана при предотвращении широкомасшта
Индивидуальные
14 сентября 2022 г. 10:36
Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен

Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, это связано с гибелью 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

Пока неизвестно на какую дату перенесен чемпионат.

Отметим, что чемпионат Азербайджана должен был состояться 15-16 сентября.

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Версия на английском языке Azerbaijan weightlifting championship postponed
Версия на азербайджанском языке Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan birinciliyi təxirə salınıb

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