Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен

Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен

Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен. Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, это связано с гибелью 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана при предотвращении широкомасшта

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Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен.



Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, это связано с гибелью 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе.



Пока неизвестно на какую дату перенесен чемпионат.



Отметим, что чемпионат Азербайджана должен был состояться 15-16 сентября. Подпишитесь на наш Telegram канал

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