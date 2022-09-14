Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен

Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен.
Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, это связано с гибелью 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе.
Пока неизвестно на какую дату перенесен чемпионат.
Отметим, что чемпионат Азербайджана должен был состояться 15-16 сентября.
Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесенЧемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике перенесен Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен. Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, это связано с гибелью 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана при предотвращении широкомасшта
Индивидуальные
14 сентября 2022 г. 10:36
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Чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи до 20 и 23 лет перенесен.
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