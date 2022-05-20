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Чемпион мира устроил пьяный скандал

Чемпион мира устроил пьяный скандал Британский боксер Тайсон Фьюри попал в неприятную ситуацию во французском городе Канны.
Индивидуальные
20 мая 2022 г. 00:12
Чемпион мира устроил пьяный скандал

Британский боксер Тайсон Фьюри попал в неприятную ситуацию во французском городе Канны.

Как передает Report, в сети появилось видео, на котором британец, будучи в нетрезвом состоянии, пнул машину такси.

На видеоролике можно увидеть, как отец боксера пытается усадить Фьюри в машину, однако таксист, судя по всему, отказался везти пассажира в таком состоянии. В ответ Тайсон пнул автомобиль.

Напомним, 24 апреля чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

После этого боя Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.

33-летний Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула WBC. Еще один поединок он завершил вничью.

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