Чемпион мира устроил пьяный скандал

Британский боксер Тайсон Фьюри попал в неприятную ситуацию во французском городе Канны.

Британский боксер Тайсон Фьюри попал в неприятную ситуацию во французском городе Канны.

Как передает Report, в сети появилось видео, на котором британец, будучи в нетрезвом состоянии, пнул машину такси.

На видеоролике можно увидеть, как отец боксера пытается усадить Фьюри в машину, однако таксист, судя по всему, отказался везти пассажира в таком состоянии. В ответ Тайсон пнул автомобиль.

Напомним, 24 апреля чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

После этого боя Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.

33-летний Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула WBC. Еще один поединок он завершил вничью.