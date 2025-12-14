Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Чемпион мира из Азербайджана: В финале я одолел боксера армянского происхождения

    Индивидуальные
    • 14 декабря, 2025
    • 18:48
    Чемпион мира из Азербайджана: В финале я одолел боксера армянского происхождения

    Азербайджанский боксер Субхан Мамедов, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира и тем самым ставший самым молодым обладателем этого титула в истории бокса страны, поделился своими впечатлениями от турнира, который прошел в Дубае (ОАЭ).

    Как сообщает Report, по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку спортсмен ответил на вопросы журналистов.

    Он рассказал, что провел пять боев, а в финале победил боксера армянского происхождения из России.

    "Я очень хорошо подготовился, и верил, что стану чемпионом. Я отправился на эти соревнования, чтобы стать чемпионом. Несмотря на трудности, я смог одержать победу", - сказал С. Мамедов.

    Боксер также рассказал о своих планах.

    "Теперь начну готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году. Моя следующая цель - стать олимпийским чемпионом", - заключил он.

    Отметим, что Субхан Мамедов выступал в весовой категории 48 кг. В решающем поединке боксер оказался сильнее российского оппонента армянского происхождения Эдмонда Худаяна.

    бокс чемпионат мира золотая медаль сборная Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın ən gənc dünya çempionu: "Finalda erməniəsilli boksçuya qalib gəldim"
    Elvis

    Последние новости

    19:46

    В Берлине началась встреча Зеленского, Уиткоффа и Мерца

    Другие страны
    19:38
    Фото

    В Баку состоялось открытие Дней культуры Узбекистана

    Kультурная политика
    19:25

    Азербайджанский боксер назвал хорошими результаты сборной на чемпионате мира

    Индивидуальные
    19:17

    Кавелашвили: Грузия хочет быть частью Европы, несмотря на кризис в ЕС

    В регионе
    19:05

    Тахир Гёзяль встретился с игроками "Карабаха"

    Футбол
    18:48

    Чемпион мира из Азербайджана: В финале я одолел боксера армянского происхождения

    Индивидуальные
    18:32

    В Берлине введен максимальный уровень безопасности в связи с приездом Зеленского

    Другие страны
    18:14

    Кронпринц Саудовской Аравии может купить "Барселону"

    Футбол
    18:09
    Фото

    Азербайджанские боксеры, успешно выступившие на ЧМ в Дубае, вернулись на родину

    Индивидуальные
    Лента новостей