Чемпион мира из Азербайджана: В финале я одолел боксера армянского происхождения

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира и тем самым ставший самым молодым обладателем этого титула в истории бокса страны, поделился своими впечатлениями от турнира, который прошел в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает Report, по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку спортсмен ответил на вопросы журналистов.

Он рассказал, что провел пять боев, а в финале победил боксера армянского происхождения из России.

"Я очень хорошо подготовился, и верил, что стану чемпионом. Я отправился на эти соревнования, чтобы стать чемпионом. Несмотря на трудности, я смог одержать победу", - сказал С. Мамедов.

Боксер также рассказал о своих планах.

"Теперь начну готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году. Моя следующая цель - стать олимпийским чемпионом", - заключил он.

Отметим, что Субхан Мамедов выступал в весовой категории 48 кг. В решающем поединке боксер оказался сильнее российского оппонента армянского происхождения Эдмонда Худаяна.